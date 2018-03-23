ЦБ готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Банк России готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру в случае соответствующего решения со стороны профильного сообщества. Об этом на брифинге с журналистами по итогам совета директоров ЦБ РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

"Это решение банковского сообщества. Какое они примут решение, на то мы и согласны. Мы готовы работать с одной ассоциацией, с несколькими ассоциациями. Это полностью решение банковского сообщества", — сказала она, комментируя предложение совета Ассоциации банков России создать единую структуру из всех объединений в банковском сообществе.

В пятницу Ассоциация банков России разослала обращение своего совета с предложением объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру. По мнению совета, такой подход позволит выйти на «новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами».