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ЦБ готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру
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ЦБ готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру 

ТАСС 20 часов назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России готов поддержать объединение банковских ассоциаций в одну структуру в случае соответствующего решения со стороны профильного сообщества. Об этом на брифинге с журналистами по итогам совета директоров ЦБ РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Это решение банковского сообщества. Какое они примут решение, на то мы и согласны. Мы готовы работать с одной ассоциацией, с несколькими ассоциациями. Это полностью решение банковского сообщества", — сказала она, комментируя предложение совета Ассоциации банков России создать единую структуру из всех объединений в банковском сообществе.
В пятницу Ассоциация банков России разослала обращение своего совета с предложением объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру. По мнению совета, такой подход позволит выйти на «новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами».
В сентябре прошлого года председатель совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявлял, что выступает за объединение с Ассоциацией российских банков (АРБ), от членства в которой прошлым летом отказались ряд крупнейших кредитных организаций из-за снижения эффективности ее работы. По словам Аксакова, он уже предлагал главе АРБ Гарегину Тосуняну объединить ассоциации, однако получал отказ.
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