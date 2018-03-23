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Путин призвал к объединению всех политических сил страны
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Путин призвал к объединению всех политических сил страны 

Мир24 9 минут назад
По мнению главы государства, главным фактором объединения должно стать развитие страны.
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