Депутаты Госдумы помогут сохранить российские леса, заявил Николаев

В рамках Национального лесного форума, который откроется 26 марта, депутаты Госдумы и эксперты выработают решения по сохранению российского леса. Об этом заявил глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе выступления от фракции «Единая Россия»

«На национальном лесном форуме, который откроется 26 марта, депутаты, эксперты и общественники обсудят проблемы лесной отрасли и выработают решения по сохранению российского леса», — сказал он.

По словам парламентария, форум, который пройдёт в пяти российских регионах, должен быть не только площадкой для общения, но и площадкой предложений.

«Нам важно понять, почему регионы с одинаковой социально-экономической ситуацией по-разному решают или не решают одни и те же проблемы, а также выработать пути решения, выслушав непосредственно людей на местах, поскольку они действительно в теме», — сказал он.

Национальный лесной форум организуется под эгидой Государственной Думы. Главная его цель — повысить эффективность использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан.