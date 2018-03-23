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Webmoney внимательно следят за криптовалютным бумом, но пока выжидают
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Webmoney внимательно следят за криптовалютным бумом, но пока выжидают 

BitCryptoNews 23 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
WebMoney допускает возможность дальнейшего применения наработок криптоиндустрии для развития и актуализации системы, но прохладно относится к методам защиты транзакций криптовалют. Об этом BitCryptoNews сообщила представитель платежной системы Юлиана Расторопова.
Сейчас компания рассматривает варианты криптовалютных архитектур и их сочетания. В рамках работы системы необходимо решение, которое смогло бы сочетать в себе экономическую выгоду (в том числе для партнеров) с централизованным контролем. Открытых планов по созданию собственной криптовалюты у электронной системы расчетов нет, однако представители будут брать на вооружение все лучшее, что есть в системе криптовалют.
Юлиана Растропова отметила, что несмотря на десятилетний период существования криптовалютных алгоритмов, в индустрии еще не было реализовано ни одного проекта, который мог бы целиком заимствован WebMoney. Слабая юридическая защита имущественных прав биткойна, ввиду отсутствия необходимости подтверждения со стороны третьих лиц, лишает его потребительской стоимости. Системы, работающие на методе защиты PoS (Proof of Stake, доказательство доли владения), в компании считают менее эффективными для функционирования WebMoney, нежели актуальная модель.
Webmoney — международная платежная система. Работает с 1998 года. Все транзакции в системы мгновенны и не имеют отзыва. Учет денежных средств выражен титульных знаках подтверждающих имущественное право участников.
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