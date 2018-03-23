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Красноярцы собирают деньги на лечение больного мальчика из Киргизии
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Красноярцы собирают деньги на лечение больного мальчика из Киргизии 

АиФ Красноярск 23 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском кардиологическом центре планируют делать операцию полуторагодовалому мальчику из Киргизии — Баэлу Асанову, который сейчас проживает в Красноярске. Поскольку он не является гражданином России получить квоту на операцию на сердце он не может, только за деньги 667 700 рублей.
Информацию об этом разместил фонд «Добро.24.ру», который помогает собрать деньги малышу. У Баэла серьезный диагноз: врожденный порок сердца, который сочетает в себе сразу четыре аномалии, которые необходимо оперативно устранить, иначе мальчик может умереть.
«Наш фонд никогда не делал различий между детьми ни по национальному принципу, ни по принципу вероисповедания родителей ребенка. Мы также упорно сражались за жизнь и здоровье Рауфчика Алиева и Марьям Сайфовой, как и за Семена Никулина, за Аришу Грицкову. Но, к сожалению, наш опыт показывает, что количество пожертвований для детей стран СНГ несравнимо меньше, чем для российских. Мы просим мусульманский мир Красноярска и Красноярского края консолидироваться ради помощи мальчику из Кыргызии», — говорит Ольга Абанцева, пресс-секретарь фонда.
На сегодняшний день собрано только 30 тысяч рублей. Судьбу мальчика и как ему помочь можно найти здесь.
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