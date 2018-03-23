Ещё
Эксперт описал способы компрометации мобильных платежей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт описал способы компрометации мобильных платежей 

SecurityLab.ru 23 марта 2018
Расплачиваться за покупки с помощью смартфона — откровенно опасно, предупреждает эксперт Фуданьского университета (Китай) Чже Чжоу. В рамках выступления на конференции Black Hat Asia в Сингапуре исследователь описал ряд способов перехвата токенов при выполнении бесконтактных платежей, пишет The Register.
Как пояснил Чже Чжоу, технологии мобильных платежей обладают двумя недостатками: токены не шифруются и не привязаны к одной транзакции, что позволяет использовать их повторно и/или перехватить. При совершении мобильного платежа смартфон генерирует одноразовый токен, который передается на PoS-терминал. После того, как платежный сервер проверит токен, больше он приниматься не будет. Задача заключается в том, чтобы не допустить передачу перехваченных токенов на PoS-терминал, а затем использовать его для транзакций на более крупную сумму. Подобный трюк можно провернуть с помощью смартфонов, способных эмулировать магнитные полосы карт. Это возможно благодаря использованию технологии MST (Magnetic Secure Transmission, или магнитная безопасная передача). По словам исследователя, радиус действия MST оценивается в несколько сантиметров, однако он выяснил, что готовые коммерческие устройства (о каких именно устройствах идет речь, не раскрывается) стоимостью всего $25 могут обнаружить волны на расстоянии двух метров, блокировать сигнал и собирать неиспользованные токены.
Подобным образом могут быть скомпрометированы и платежи по звуковым волнам. Такой формат платежей нередко используется в торговых автоматах, и записать код не составляет труда. Если для верификации токена автомат использует беспроводное соединение, блокировать сигнал можно с помощью глушилки. Таким образом атакующий получит валидный токен.
Третья атака предполагает использование смартфона, на котором установлено вредоносное ПО. Активировав камеру, злоумышленник может снять отражение используемого для оплаты QR-кода на защитном покрытии PoS-терминала и изменить его конфигурацию, сделав нечитабельным. При этом немодифицированный QR-код останется на смартфоне. Данная техника также может использоваться для создания вредоносных QR-кодов, позволяющих при совершении платежа со смартфона на смартфон, заразить устройство жертвы вредоносным ПО.
Magnetic Secure Transmission — технология, при помощи которой пользователь может бесконтактно оплачивать товары на стандартных терминалах, поддерживающих банковские карты с магнитной полосой.
SecurityLab.ru: последние новости
Создан новый алгоритм для защиты от GPS-спуфинга Уязвимость в криптокошельках Ledger позволяет похищать криптовалюту Документы Сноудена: АНБ следит за пользователями Bitcoin
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»295
Проигравший спор Грудинин сбрил усы146
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину470
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть28
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл55
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение