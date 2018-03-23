Сын Виктории Бекхэм поделился редким снимком мамы

Бруклин Бекхэм постоянно живет в США , но иногда приезжает домой, чтобы навестить родных и близких. Так случилось в позапрошлые выходные, когда вся семья собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения матери Виктории, а потом отметить еще и день матери, который в Великобритании отмечается в первое воскресенье марта. Совместный снимок с мамой и сестренкой Харпер Бруклин опубликовал в своем Instagram.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1732760528088948365_1558824459"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

После нескольких дней, проведенных с родными, сын четы Бекхэмов вернулся в Нью-Йорк , где учится в Parsons School of Design. Довольно быстро юноша понял, как сильно скучает по своей семье. В частности, по маме. Бруклин опубликовал в своем микроблоге фотографию Виктории, сделанную когда-то на отдыхе. На снимке дизайнер в солнечных очках и со стаканом сидит в бассейне. «Скучаю по тебе», — подписал фотографию любящий сын.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1740842922880675113_1558824459"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Кстати, не так давно Бруклин сделал на левом плече татуировку в форме сердца с надписью «мама».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1712662388522614632_1558824459"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.765625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.765625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Возможно, в скором времени мама и сын будут видеться еще реже, ведь у Виктории Бекхэм прибавится дел: продюсеры Spice Girls объявили о возвращении легендарной поп-группы после 17-летнего перерыва, и у коллектива грандиозные планы: хиты, альбомы, концерты по всему миру и участие в телепроектах. Дольше всех вернуться на сцену уговаривали именно Викторию. В итоге капризная звезда все-таки согласилась, но попросила не заставлять ее петь.