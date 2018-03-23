Юных жителей Некрасовки научили финансовой грамотности

Обучающиеся старших классов школы № 2048 района Некрасовка приняли участие в весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Занятия приурочены к Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».

Ведущие эксперты финансового рынка, профессионалы-практики рассказали о личном финансовом планировании, об инвестировании, страховании, о преимуществах использования банковских карт.

Онлайн-уроки с участием обучающихся школы уже прошли в феврале и продолжаются в марте. За участие в проекте школа № 2048 получила сертификаты. (вт)