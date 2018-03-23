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Юных жителей Некрасовки научили финансовой грамотности
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Юных жителей Некрасовки научили финансовой грамотности 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся старших классов школы № 2048 района Некрасовка приняли участие в весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Занятия приурочены к Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».
Ведущие эксперты финансового рынка, профессионалы-практики рассказали о личном финансовом планировании, об инвестировании, страховании, о преимуществах использования банковских карт.
Онлайн-уроки с участием обучающихся школы уже прошли в феврале и продолжаются в марте. За участие в проекте школа № 2048 получила сертификаты. (вт)
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