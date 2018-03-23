Оплату труда госзащитников могут увеличить с 500 до 3000 рублей в день

Совет Федерации и Минюст обсуждают вместе с адвокатским сообществом поправки, которые позволят увеличить оплату госзащитников из средств бюджета с 500 до 3000 рублей. Об этом заявил член палаты регионов Александр Башкин

Он сообщил, что рассмотреть вопрос повышения оплаты труда госзащитников поручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Поводом стало обращение адвокатов, которые считают унизительным существующую оплату своего труда в рамках функции госзащиты в уголовных разбирательствах.

«Сегодня труд эксперта или переводчика оплачивается выше, чем труд адвоката. Недостаточное финансирование ставит под сомнение качество адвокатской деятельности», — заметил Башкин.

Адвокатское сообщество предлагает изменить предельный размер оплаты труды госзащитников и повысить его до 3 тысяч рублей в день или до 700 рублей в час. Сейчас адвокат от государства получает 500 рублей в день.

В Минюсте заявили, что будут поддерживать инициативы, связанные с повышением зарплаты госзащитников, и готовы это обсуждать с Минфином

В Минфине сообщили, что также готовы рассмотреть соответствующие изменения в нормативные акты, однако пока в ведомстве никаких конкретных предложений нет.

Всего, по информации финансового ведомства, в федеральном бюджете предусмотрено на оплату государственных адвокатов более 2,5 миллиарда рублей.