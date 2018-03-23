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Оплату труда госзащитников могут увеличить с 500 до 3000 рублей в день
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Оплату труда госзащитников могут увеличить с 500 до 3000 рублей в день 

Парламентская газета 23 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации и Минюст обсуждают вместе с адвокатским сообществом поправки, которые позволят увеличить оплату госзащитников из средств бюджета с 500 до 3000 рублей. Об этом заявил член палаты регионов Александр Башкин.
Он сообщил, что рассмотреть вопрос повышения оплаты труда госзащитников поручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поводом стало обращение адвокатов, которые считают унизительным существующую оплату своего труда в рамках функции госзащиты в уголовных разбирательствах.
«Сегодня труд эксперта или переводчика оплачивается выше, чем труд адвоката. Недостаточное финансирование ставит под сомнение качество адвокатской деятельности», — заметил Башкин.
Адвокатское сообщество предлагает изменить предельный размер оплаты труды госзащитников и повысить его до 3 тысяч рублей в день или до 700 рублей в час. Сейчас адвокат от государства получает 500 рублей в день.
В Минюсте заявили, что будут поддерживать инициативы, связанные с повышением зарплаты госзащитников, и готовы это обсуждать с Минфином.
В Минфине сообщили, что также готовы рассмотреть соответствующие изменения в нормативные акты, однако пока в ведомстве никаких конкретных предложений нет.
Всего, по информации финансового ведомства, в федеральном бюджете предусмотрено на оплату государственных адвокатов более 2,5 миллиарда рублей.
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