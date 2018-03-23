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Минтруд предлагает уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности
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Минтруд предлагает уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности 

Rambler News Service 23 марта 2018
Министерство труда и социальной защиты предлагает уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин на расширенной коллегии по итогам 2017 года.
«Готовится проект постановления по уточнению заболеваний, при которых инвалидность будет даваться бессрочно, и по детям-инвалидам до 18 лет сразу без каких-либо переосвидетельствований», — сказал он.
По словам Топилина, министерство также намерено ввести нормы по заочному освидетельствованию.
«Двигаемся по программе автоматической передачи документов. Чтобы человек не ходил между медико-социальными экспертизами и врачебными комиссиями, а чтобы в рамках перехода на цифровые технологии все документы без участия человека в автоматическом режиме передавались между одним органом исполнительной власти с другим органом исполнительной власти или медико-социальную экспертизу», — сказал министр труда.
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