Минтруд предлагает уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности

«Готовится проект постановления по уточнению заболеваний, при которых инвалидность будет даваться бессрочно, и по детям-инвалидам до 18 лет сразу без каких-либо переосвидетельствований», — сказал он.

По словам Топилина, министерство также намерено ввести нормы по заочному освидетельствованию.

«Двигаемся по программе автоматической передачи документов. Чтобы человек не ходил между медико-социальными экспертизами и врачебными комиссиями, а чтобы в рамках перехода на цифровые технологии все документы без участия человека в автоматическом режиме передавались между одним органом исполнительной власти с другим органом исполнительной власти или медико-социальную экспертизу», — сказал министр труда.