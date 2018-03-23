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ФАС выдала предупреждение РЖД из-за невыгодных условий по информобслуживанию
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ФАС выдала предупреждение РЖД из-за невыгодных условий по информобслуживанию 

Rambler News Service 23 марта 2018
«Федеральная антимонопольная служба» (ФАС) России выдала предупреждение РЖД из-за «навязывания невыгодных условий договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию», сообщили в ФАС.
В ФАС пояснили, что в России существуют два пути следования вагонов — общий (который принадлежит РЖД) и не общий (где заняли свою нишу различные частные компании). «Чтобы железнодорожный вагон благополучно перебрался с необщего пути следования на общий, компании нужно заключить договор с РЖД на регистрацию в информационной системе, где будет указано, что вагон чистый, красивый и для него все пути открыты. Раньше, без инфосистемы, все было намного проще, а главное дешевле: компания подавала заявку, от РЖД приходил сотрудник, проверял вагон и давал разрешение. Однако время не стоит на месте, цифровые технологии…», — отметили в ФАС.
В ведомстве считают, что РЖД увеличили плату за регистрацию в системе и доступ к реестру почти в 20 раз.
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