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Пилотный проект с блокчейн-технологиями заработает в Калининграде осенью
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Пилотный проект с блокчейн-технологиями заработает в Калининграде осенью 

АиФ 23 марта 2018
Фото: АиФ
Тестировать применение новых цифровых технологий будут на четырех самых востребованных у населения социальных услугах: субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пособии на ребенка, ежемесячном пособии многодетной семье и срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Возможно, в этот же список будут включена ежегодная денежная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе.
При этом действующая инфраструктура предоставления соцуслуг сохранится.
«Будет по-прежнему действовать МФЦ, формат госуслуг, но реакция самой системы станет гораздо более быстрой. Серьезно сократятся операционные расходы самих ведомств, время на поиск и обработку запросов», — сообщил Антон Алиханов.
В дальнейшем блокчейн-технологии помогут выявлять случаи нецелевого использования социальных выплат их получателями.
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