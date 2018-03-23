Пилотный проект с блокчейн-технологиями заработает в Калининграде осенью

Тестировать применение новых цифровых технологий будут на четырех самых востребованных у населения социальных услугах: субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пособии на ребенка, ежемесячном пособии многодетной семье и срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Возможно, в этот же список будут включена ежегодная денежная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе.

При этом действующая инфраструктура предоставления соцуслуг сохранится.

«Будет по-прежнему действовать МФЦ, формат госуслуг, но реакция самой системы станет гораздо более быстрой. Серьезно сократятся операционные расходы самих ведомств, время на поиск и обработку запросов», — сообщил Антон Алиханов

В дальнейшем блокчейн-технологии помогут выявлять случаи нецелевого использования социальных выплат их получателями.