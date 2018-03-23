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Евразийская экономическая комиссия проверит субсидии
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Евразийская экономическая комиссия проверит субсидии 

Парламентская газета 23 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Государства Евразийского экономического союза смогут обратиться в Евразийскую экономическую комиссию для проверки субсидий. Госдума ратифицировала соответствующее соглашение.
По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, члены союза могут обращаться в Комиссию для согласования предоставления субсидий. Цель соглашения — создать более прозрачную систему оценки эффективности программ субсидирования. «Если комиссия признала субсидию допустимой, то другие страны не могут проводить компенсирующие расследования против этой страны», — сказал Виктор Евтухов. При этом у государств-членов появляется возможность обращаться в комиссию по проведению расследований по субсидиям, если был нанесён ущерб национальной экономики. Исполнение решения комиссии является обязательным.
Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Умахан Умаханов подчеркнул, что реализация соглашения придаст новый импульс развитию Евразийского экономического союза.
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