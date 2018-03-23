Незаконный вывод за границу почти 100 тыс. долларов выявила Владивостокская таможня

Возбуждено административное дело.

Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

Российский импортер заключил контракт с вьетнамской компанией на поставку теплиц с системой освещения и капельного орошения. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила почти 100 тысяч долларов США, в пересчете на рубли — почти 6 миллионов рублей.

Однако в Россию данный товар так и не был ввезен. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.

В 2017 году Владивостокская таможня выявила аналогичные правонарушения на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Справка:

Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность (ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ).