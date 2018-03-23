«Как я на спор купил биткоины и забыл про них на пять лет»

Случайные инвестиции могут стать основой финансового благосостояния. 38-летний московский переводчик Виталий И. приобрел биткоины, будучи уверен в том, что у виртуальной валюты нет будущего.

«С самого начала история была довольно авантюрной. В 2013 году мой друг вернулся из США , куда ездил с рабочей поездкой, и при встрече рассказал про биткоины. На тот момент ни он, ни я особо не понимали, что это — какая-то непонятная виртуальная валюта, о которой начинают все говорить. Для понимания: я всегда был очень далек от темы финансов, IT и других смежных профессий.

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Просидели весь вечер, доказывая друг другу, кто прав. Я был убежден, что это подобие финансовой пирамиды и купить биткоины — все равно что выбросить деньги. Мы решили поспорить. Спор заключался в следующем: мы покупаем валюту на 4 тысячи рублей (в далеком 2013 году в пересчете на доллары это было что-то около 130 в валюте США), ждем пять лет и смотрим, кто выиграл.

Тогда на кон я поставил «Волгу», которая досталась мне еще в юношестве от отца в качестве первой машины. Однако в своей победе не сомневался ни на минуту. Сложнее было смириться с мыслью, что честно нажитые 133 доллара я никогда больше не увижу.

Сначала мы следили за ростом и радовались как дети, когда валюта росла. Однако потом каждый из нас забыл про эту игрушку до тех пор, пока биткоины не стали популярны и у нас в России . Помню, как в 2016 году включил телевизор в тот момент, когда шел сюжет о том, что биткоин обновил свой максимум и его курс превышает 1 тысячу долларов. В голове сразу сработал калькулятор: 4 тысячи долларов у меня в кармане. Затем его взлет был еще более стремительным — 2 тысячи, 3 тысячи и, наконец, 20 тысяч долларов.

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Может быть, я и продолжил бы носить гордое звание держателя биткоинов, однако в начале 2017 года мы взяли ипотеку, и отдавать ползарплаты на погашение кредита на протяжении десяти лет показалось настоящим испытанием. Поэтому, недолго думая, поборов азарт, я продал их по курсу около 19 тысяч долларов, таким образом выручив чуть более 4 миллионов рублей.

Так как я очень далекий от финансовой сферы, от инвестиций человек, то могу сказать просто: мне повезло. Уже сейчас есть те, кто теряет на этой валюте, однако думаю, что каждый понимает, что чем больше вложенная сумма, тем больше риски. Мой знакомый, который покупал биткоины вместе со мной, до сих пор в игре, однако шанс остаться в плюсе у него гораздо выше, чем у тех, кто решился на покупку год назад. Хотя это лишь мое мнение, потому что, чтобы делать прогнозы, нужно хорошо разбираться в теме и быть профессиональным инвестором на этом рынке.

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Безусловно, погасив ипотечный кредит на 5 миллионов рублей за несколько месяцев, волей-неволей задумаешься о том, чтобы, может быть, еще куда-нибудь вложиться. Однако, к сожалению, на текущий момент в России не так много доступных способов приумножения своего капитала, и, как правило, все они требуют досконального погружения в тему.

Поэтому пока я решил воспользоваться самым традиционным и самым низкодоходным способом приумножения своего капитала — отнести свои деньги в банк.

Да, кстати, с «Волгой» пришлось расстаться».