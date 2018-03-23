Ещё
Госдума приняла закон о возврате займов, выданных нерезидентам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о возврате займов, выданных нерезидентам 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательной репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных взаймы нерезидентам.
Закон устанавливает административную ответственность за невыполнение резидентом данной обязанности. Штраф для должностных лиц и юрлиц устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки, и (или) в размере от 3/4 до полного размера суммы, не зачисленной на счета.
При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты будут обязаны предоставлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения обязательств нерезидентов по возврату займов. Органам валютного контроля предоставляется право запрашивать у резидентов и нерезидентов договоры страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.
Кроме того, расширяется перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета иностранную валюту или валюту РФ. Это допускается, если резидент предоставил нерезиденту средства на геологическое изучение, разведку или добычу горючих сланцев, торфа, углеводородов, товарных руд, драгоценных камней и других полезных ископаемых, если в договоре займа прописаны условия невозврата средств.
Резиденты получат возможность не зачислять на свои счета денежные средства и при зачете встречных требований по договорам займа с нерезидентами. Аналогичная возможность возникнет и при предоставлении резидентом денег нерезиденту на финансирование инвестиционной или инновационной деятельности в случае невозврата средств в сумме вклада резидента в уставный капитал, ценные бумаги или долговые обязательства нерезидента. Это станет возможным и в случае невозврата средств из-за банкротства нерезидента.
При этом резидент должен являться юрлицом, предоставляющим господдержку инновационной деятельности и включенным в соответствующий перечень.
РИА Новости: последние новости
Несколько стран ЕС хотят поднять вопрос об отмене санкций, заявил Толстой Говорить о санкциях ЕС в связи с "делом Скрипаля" рано, заявили в Испании Матвиенко призвала разработать стандарты экологического благополучия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре73
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»10
В России признали бессилие перед США1840
Еще одна страна вышлет российских дипломатов201
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья32
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:44
Малахова обвинили в «вакханалии с мертвецами»
Шоу-бизнес
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение