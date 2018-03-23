Госдума приняла закон о возврате займов, выданных нерезидентам

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости Госдума приняла закон об обязательной репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных взаймы нерезидентам.

Закон устанавливает административную ответственность за невыполнение резидентом данной обязанности. Штраф для должностных лиц и юрлиц устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки, и (или) в размере от 3/4 до полного размера суммы, не зачисленной на счета.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты будут обязаны предоставлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения обязательств нерезидентов по возврату займов. Органам валютного контроля предоставляется право запрашивать у резидентов и нерезидентов договоры страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.

Кроме того, расширяется перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета иностранную валюту или валюту РФ . Это допускается, если резидент предоставил нерезиденту средства на геологическое изучение, разведку или добычу горючих сланцев, торфа, углеводородов, товарных руд, драгоценных камней и других полезных ископаемых, если в договоре займа прописаны условия невозврата средств.

Резиденты получат возможность не зачислять на свои счета денежные средства и при зачете встречных требований по договорам займа с нерезидентами. Аналогичная возможность возникнет и при предоставлении резидентом денег нерезиденту на финансирование инвестиционной или инновационной деятельности в случае невозврата средств в сумме вклада резидента в уставный капитал, ценные бумаги или долговые обязательства нерезидента. Это станет возможным и в случае невозврата средств из-за банкротства нерезидента.

При этом резидент должен являться юрлицом, предоставляющим господдержку инновационной деятельности и включенным в соответствующий перечень.