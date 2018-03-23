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Драги рассказал лидерам ЕС о потенциальных рисках
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Драги рассказал лидерам ЕС о потенциальных рисках 

Вести.Ru 23 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и других глав европейских стран, собравшихся в Брюсселе, о главных рисках для благоприятной экономической перспективы, передает Bloomberg.
Глава ЕЦБ Марио Драги EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Драги также поставил торговые трения во главе списка опасений, по словам человека, знакомого с обсуждением. В презентации лидерам блока Драги сказал, что инвестиции растут до уровней, которые не наблюдались, по крайней мере, на протяжении десяти лет, долг частного сектора падает, а коэффициенты капитала здоровых банков почти на 50% выше, чем в начале кризиса. Тем не менее, работа Драги заключается в том, чтобы беспокоиться о будущем, поэтому он сделал несколько предостережений. Торговый протекционизм и ослабление влияния институтов, которые разрешают споры, являются самыми большими потенциальными рисками. Тарифы и ответные меры могут подорвать доверие. Поскольку денежно-кредитная политика все еще остается мягкой, потенциальный толчок к дерегулированию финансовой индустрии может создать опасную ситуацию. Потенциальная переоценка активов в США может иметь эффект домино. В начале года был выпущен предупреждающий выстрел, когда рынки США упали. Тот факт, что падение не распространилось за пределы акций, не должен быть причиной самоуспокоенности, уверен Драги. Глава ЕЦБ также отметил неправильную фискальную политику. Увеличение государственных расходов может привести к перегреву экономики как в США, так и в ЕС. Снижение налогов в США может потенциально принести больше вреда, чем пользы, превратив экономику в проциклическую перегрузку.
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