Воронежцы избавятся от необходимости оплачивать проезд наличными

В Воронеже поездки в муниципальных троллейбусах и автобусах вскоре можно будет оплатить безналично. ПАО Сбербанк стал победителем электронного аукциона по установке терминалов для оплаты проезда банковской картой на транспортных средствах МКП МТК «Воронежпассажиртранс».

Напомним, что первая волна проекта внедрения в воронежском общественном транспорте системы безналичного расчета была запущена в феврале 2017 года. Сначала пилот обкатали на городских троллейбусах — по статистике безналичными расчетами стало пользоваться 10% пассажиров. Затем успешный эксперимент дал «зеленый свет» новому витку проекта.

Всего в троллейбусах и автобусах МКП МТК «Воронежпассажиртранс» появятся 250 единиц оборудования для осуществления безналичной оплаты проезда. Расплачиваться пассажиры смогут как банковской картой ( Visa , MasterCard, МИР), так и гаджетами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.

— У пассажиров также останется возможность оплатить проезд наличными, но мы уверены, что альтернативный удобный способ привлечет гораздо больше воронежцев, — отметил управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк — заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка Денис Скребец. — За безналичными расчетами будущее, и это понимает все больше людей. Современные технологии позволяют расплачиваться не только быстро и удобно, но и безопасно.

В ближайшее время Сбербанк приступит к реализации проекта по оснащению муниципального общественного транспорта терминалами. Завершить установку оборудования планируется в течение двух месяцев.