Отделения «Сбербанка» в Гатчине предупреждают жителей о новом виде мошенничества

Во многих отделениях "Сбербанка" Гатчине появились предупреждающие объявления для жителей. В них всех пользователей банка призывают внимательнее относиться к подозрительным СМС-сообщениям из-за участившихся случаев мошенничества.

Как рассказал ivbg.ru житель Гатчины, подобное объявление появилось в отделении «Сбербанка» 22 марта. Оно гласит, что мошенники отправляют сообщения на мобильные телефоны клиентов банка от имени судебных приставов с угрозами ареста имущества. Как только сообщение оказывается прочитано, списываются деньги с карты, которая привязана к номеру телефона. По какой именно технологии это происходит не уточняется, но говорится, что так выглядит новый вид мошенничества.