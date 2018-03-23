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Отделения «Сбербанка» в Гатчине предупреждают жителей о новом виде мошенничества
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Отделения «Сбербанка» в Гатчине предупреждают жителей о новом виде мошенничества 

Ivyborg.ru 23 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Во многих отделениях "Сбербанка" в Гатчине появились предупреждающие объявления для жителей. В них всех пользователей банка призывают внимательнее относиться к подозрительным СМС-сообщениям из-за участившихся случаев мошенничества.
Как рассказал ivbg.ru житель Гатчины, подобное объявление появилось в отделении «Сбербанка» 22 марта. Оно гласит, что мошенники отправляют сообщения на мобильные телефоны клиентов банка от имени судебных приставов с угрозами ареста имущества. Как только сообщение оказывается прочитано, списываются деньги с карты, которая привязана к номеру телефона. По какой именно технологии это происходит не уточняется, но говорится, что так выглядит новый вид мошенничества.
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