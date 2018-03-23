Ещё
Лихачева: узбеки и таджики могут эффективней использовать водные ресурсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лихачева: узбеки и таджики могут эффективней использовать водные ресурсы 

Sputnik Узбекистан 23 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Лихачева\: отсутствие воды провоцирует миграцию
В мире нет ни одной конвенции, действительно регулирующей экономическое использование воды, отметила эксперт.
Есть, как минимум, две проблемы, связанные с водой, добавила она, — это проблема качества воды и вопрос ее нехватки. В разных регионах эти проблемы решаются по-разному.
Например, Европейская водная инициатива регулирует вопросы водопользования внутри Европейского союза, но это особое образование с собственной нормативной базой.
"Очень сложно государства делятся своим суверенитетом в вопросе того, что считать своей водой и как ее тратить", — сказала Анастасия Лихачева радио Sputnik.
По ее словам, глобальные войны не начнутся из-за воды, но вода может стать поводом для них. Более насущной проблемой является миграция из-за нехватки водных ресурсов, отмечает эксперт. Она считает, что у стран Центральной Азии — Таджикистана и Узбекистана — нет проблемы отсутствия воды, но есть вопрос необходимых договоренностей, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы.
Sputnik Узбекистан: последние новости
Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс Азиатский форум по правам человека пройдет в Самарканде в 2018 году Под Наманганом запущен новый завод по производству минеральной воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»295
Проигравший спор Грудинин сбрил усы148
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину470
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть29
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл55
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение