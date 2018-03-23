Лихачева: узбеки и таджики могут эффективней использовать водные ресурсы

Лихачева\: отсутствие воды провоцирует миграцию

В мире нет ни одной конвенции, действительно регулирующей экономическое использование воды, отметила эксперт.

Есть, как минимум, две проблемы, связанные с водой, добавила она, — это проблема качества воды и вопрос ее нехватки. В разных регионах эти проблемы решаются по-разному.

Например, Европейская водная инициатива регулирует вопросы водопользования внутри Европейского союза , но это особое образование с собственной нормативной базой.

"Очень сложно государства делятся своим суверенитетом в вопросе того, что считать своей водой и как ее тратить", — сказала Анастасия Лихачева радио Sputnik