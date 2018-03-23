Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»

Telegram-канал «Финсайд» сообщает о новых уловках мошенников, пытающихся выманить деньги интернет-пользователей под видом их друзей.

«Финсайд» отмечает, что пользователь, получивший в соцсети от одного из друзей фото банковской карты с просьбой перевести на неё деньги, «скорее всего, не насторожится». Пример такой карты опубликовал канал. На фото запечатлена карта Mastercard Райффайзенбанка на имя Дины Розенталь.

«Ведь вот она, карта, и на ней имя друга. Человека, которого вы знаете лично. Дины Розенталь!

Но изображённая карта — это умелая фальшивка!» — отмечет «Финсайд».

По данным канала, в случае с картой Дины Розенталь номер «привязан ко счёту в Qiwi , и это не Mastercard, а Visa ».

Ранее стало известно о появлении в России мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на устройство, которое делает копии банковских карт. Злоумышленники предлагают сотрудникам заведений устройства, визуально неотличимые от стандартного POS-терминала.

Фальшивый терминал не принимает оплату, а считывает данные карт, в том числе пин-код. Чтобы ввести в заблуждение владельца карты, терминал-фальшивка печатает чек, сообщающий об отсутствии связи с банком. По словам мошенников, с помощью терминала «делаются копии карт и обналичиваются в любых банкоматах».

Также СМИ писали о мошенниках, которые находят официантов в соцсетях и предлагают им фотографировать карты клиентов.