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Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
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Россиян предупредили о мошенничестве «друзей» 

Рамблер 1 час назад
Telegram-канал «Финсайд» сообщает о новых уловках мошенников, пытающихся выманить деньги интернет-пользователей под видом их друзей.
«Финсайд» отмечает, что пользователь, получивший в соцсети от одного из друзей фото банковской карты с просьбой перевести на неё деньги, «скорее всего, не насторожится». Пример такой карты опубликовал канал. На фото запечатлена карта Mastercard Райффайзенбанка на имя Дины Розенталь.
«Ведь вот она, карта, и на ней имя друга. Человека, которого вы знаете лично. Дины Розенталь!
Но изображённая карта — это умелая фальшивка!» — отмечет «Финсайд».
По данным канала, в случае с картой Дины Розенталь номер «привязан ко счёту в Qiwi, и это не Mastercard, а Visa».
Ранее стало известно о появлении в России мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на устройство, которое делает копии банковских карт. Злоумышленники предлагают сотрудникам заведений устройства, визуально неотличимые от стандартного POS-терминала.
Фальшивый терминал не принимает оплату, а считывает данные карт, в том числе пин-код. Чтобы ввести в заблуждение владельца карты, терминал-фальшивка печатает чек, сообщающий об отсутствии связи с банком. По словам мошенников, с помощью терминала «делаются копии карт и обналичиваются в любых банкоматах».
Также СМИ писали о мошенниках, которые находят официантов в соцсетях и предлагают им фотографировать карты клиентов.
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