Ткачёв: Действительно, а зачем России Украина?

Украина? Вступлюсь немножко за братьев-россиян, которые говорят, что, мол, а зачем России

Специфика в том, что современной России Украина как таковая действительно не нужна.

В том смысле, что здесь нет активов, которые способны окупить затраты на их «приобретение» в пределах существующего в Кремле горизонта планирования (10-15 лет максимум).

Более того, в целом ряде случаев такие активы выгоднее создать, чем отжимать, а потом восстанавливать из печального состояния украинские.

Вот, был актив — порты. Не вопрос. Тамань и Кавказ уже сегодня перебрали то, что раньше шло транзитом через украинские порты. 30 миллионов тонн в порту «Кавказ» в 2015 году — на ровном месте (у Одессы — около 25 миллионов тонн, ага).

Или ещё актив — газовая труба. Пожалуйста, вот вам Северный поток, вот вам Турецкий поток. И это бы уже давно работало, если бы не политика. Вот портам политика не мешает, и это уже случилось.

Заводы? Это типа какие? Фактически вставший Южмаш ? Или мёртвая верфь в Николаеве?

А самое интересное в том, что Россия УЖЕ потратила большие деньги на то, чтобы избавить себя от зависимости от украинских активов. 15 лет системно вкладывали деньги, по украинским масштабам абсолютно космические. Так что теперь, откатывать всё назад? Ну, нет у России грузов (например) на те же порты Большой Одессы и Тамани-Кавказа одновременно. Как и нет газа на все потоки + украинская ГТС.

Рассуждая в этой логике, всё, что нужно России от украинских активов — это чтобы они тихо догнили сами по себе и не создавали конкуренции российским.

Отдельные точечные активы ещё остались: тут какой-то заводик, там даже не заводик, а просто суперуникальный станок. Ну, не вопрос. Можно это тупо купить за деньги, как это и происходит сейчас. И этот процесс, кстати, не замедлялся ни на день, несмотря на войну и прочее.

Конечно, потенциал у этой территории всё равно остаётся колоссальным. Но…

Территорий у России и так больше, чем она может освоить — в Сибири вон можно месяц бродить по тайге, ни одного человека не встретив. Население? Да они со своими 150 миллионами не всегда знают что делать, куда им ещё украинские 35.

Тем более, что тупо на то, чтобы вывести эту территорию из той задницы, куда она погрузилась, надо будет лет 15 интенсивнейшей работы и совершенно космические суммы денег. Но деньги — полбеды. Беда в том, что 15 лет — это уже за пределами горизонта планирования. Т.е. не интересно.

То есть, просто вот «забрать» Украину сейчас — совершить чисто альтруистический поступок, которые потребует многих жертв и ничего не принесет (в пределах горизонта планирования) в плане прибыли даже в теории.

И даже если небратья завтра прозреют и дружно всей страной пойдут проситься в состав России, то им, скорее всего, скажут что-то типа «извините, идите к чёрту».

Изменится эта ситуация лишь тогда, когда горизонты планирования расширятся до 30-50 лет. Но это будет ещё нескоро.