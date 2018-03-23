Резких движений в экономике не ожидается

Резких движений в экономике не ожидаетсяВыступая перед студентами, вице-премьер раскрыл некоторые карты, которые правительство попридержало до выборов президента. В частности, он прокомментировал, следует ли ожидать кардинального изменения экономической политики.

«У нас нет намерения совершать резкие движения в экономической политике. Мы последовательно движемся вперед, где-то с ошибками и проблемами, но в целом, в правильном направлении. И президент об этом достаточно четко сказал в своем послании», − пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос студента, выполнимы ли технически и финансово требования «закона Яровой» для интернет-провайдеров, Дворкович согласился, что здесь есть определенные трудности.

«Есть финансовые проблемы и есть чисто технологические, — отметил Дворкович. — В частности, оборудование для хранения данных в России не производится, и это основная проблема. Основные его производители находятся в Юго-Восточной Азии. По этой причине «закон Яровой» частично вступит в силу с 1 июля текущего года. Мы договорились, что он будет вступать в силу частями по мере готовности нашей промышленности».

Пять «цифровых» направлений

Основной темой обсуждения стала цифровизация экономики. Дворкович назвал пять стратегических направлений, в рамках которых этот процесс и будет происходить.

«Цифровые технологии будут пронизывать все стороны жизни, и в прошлом году президент одобрил программу развития цифровой экономики, которая на первом этапе включает в себя пять ключевых направлений развития.

Во-первых, это развитие образования по профильным цифровым специальностям. Во-вторых, это развитие информационной инфраструктуры, которая должна обеспечить быструю передачу данных и ее обработку. Здесь у нас хорошие успехи в создании широкополосного доступа в интернет. Третье направление − кибербезопасность. Данные должны быть надежно защищены, и должно быть доверие к информационным системам. Четвертое направление − это сквозные технологии, которые необходимы для облачных вычислений и Big Data. И, наконец, пятая задача − кардинальное изменение всего законодательства, касающегося цифровой экономики. Здесь еще непаханое поле, и это требует быстрой коррекции», − сказал вице-премьер.

Еще не Скайнет, но уже есть опасения

Говоря о перспективах развития искусственного интеллекта, Аркадий Дворкович высказал определенное опасение, что это может стать проблемой для человечества.

«Роботы, надеюсь, еще не очень скоро научатся играть в футбол, как люди, но в шахматах у людей против искусственного интеллекта уже шансов нет. И в такой сложнейшей игре как «Го», шансов у нас нет тоже. Причем при создании программы игры «Го» был применен абсолютный 0-подход. Если в шахматах программа строилась на иерархических системах и дереве анализа всех вариантов позиций, которые могут возникнуть, и отборе лучших вариантов по тем или иным критериям, то программа игры в «Го» была построена на искусственном интеллекте, то есть на самообучении. За несколько часов игры с лучшими игроками программа начала понимать правильную стратегию игры и разрабатывать свои стратегии, которые были лучше, чем у самых сильных игроков. Причем программа все делала сама, ей никто не подсказывал, и это абсолютно иной уровень. И делается страшновато от мысли, до чего это может дойти. Хорошо, когда есть возможность отключить такие программы. Но если они научатся не отключаться?», − поделился своими сомнениями вице-премьер.

Село на экстенсиве, а надо − на инновациях

Затем вице-премьер переключился на проблемы в сельском хозяйстве.

«В прошлом году мы получили рекордный урожай зерновых. В советское время за это сразу давали Звезду Героя социалистического труда. Сейчас не дают. Но в чем здесь проблемы. Все, что мы делали до этого, − это экстенсивный процесс, то есть за счет увеличения чисто количественных показателей. Сейчас необходимо создание новых технологий и мотивации для производителей. У нас нет своих новых технологий, поэтому мы используем зарубежные. Нет своей семенной селекционной базы, есть ряд других проблемных вопросов, и мы имеем кратное отставание в производительности труда. И эти проблемы надо решать», − подчеркнул он.

Налоги − это просто числа

Говоря об изменении налогообложения, Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве рассматривается вопрос увеличения налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15%. При этом одновременно увеличится сумма необлагаемого налогом минимального заработка низкооплачиваемых работников. По его мнению, это не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% НДФЛ могут пойти на здравоохранение.

«Это число − 13% − не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», − отметил вице-премьер.

Блокчейн и криптовалюты

Разумеется, в среде пытливых студенческих умов не обошлось без вопроса о криптовалютах и блокчейне. Причем в заданном вопросе об их судьбе в России явно чувствовался подтекст майнинга, то есть генерации на криптофермах цифровых валют.

По словам вице-премьера, технологии блокчейна в России активно развиваются, но законодательная база пока заметно отстает. Но этот вопрос скоро будет решен.

«Что же касается криптовалют, то это более сложная тема. Пока никто не может дать ответ, есть ли за ними реальная стоимость или нет. Есть разница между криптоактивом как активом, и криптовалютой как расчетным платежным средством. Криптоактив − это нормально и может быть привлекательно для экономики. Криптовалюты пока видятся очень рисковым инструментом», − подчеркнул чиновник.

В гонке суперкомпьютеров главное − рационализм

На пресс-подходе после встречи со студентами корреспондент «ФедералПресс» поинтересовался у Аркадия Дворковича, почему в России более чем скромные результаты в создании суперкомпьютеров. В частности, в международном рейтинге Топ-500 присутствуют всего три российских суперкомпьютера, причем далеко не на первых местах. Самый мощный из них, «Ломоносов-2», имеет максимальную производительность 2,1 петафлопс. В первой пятерке лидеров суперкомпьютеры Китая (125 и 54 петафлопс) − 1 и 2 место, Швейцарии (25 петафлопс) − 3 место, Японии (19 петафлопс) − 4 место, США (17,5 петафлопс) − 5 место.

Вице-премьер пояснил, что у России есть суперкомпьютеры в Росгидромете , в атомной и других отраслях, но у нашей страны другие приоритеты при создании суперкомпьютеров. «Гонка суперкомпьютеров − это не самоцель. Мы создаем подобные вычислительные комплексы для решения конкретных задач. И их мощности нас пока вполне устраивают», − подчеркнул Аркадий Дворкович.

Фото: government.ru