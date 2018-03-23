Экономические перспективы администрации Путина. Разговор с бывшими российскими финансистами

В результате президентских выборов в России 18 марта президент Путин пошел на четвертый срок. Таким образом, Путин будет управлять страной около четверти века до 2024 года, когда истечет его срок полномочий. Российская экономика, которая в 2000-х ежегодно росла примерно на 7% благодаря росту цен на нефть, основного экспортного продукта России, забуксовала.

Не проводятся структурные реформы экономики, сильно зависящей от природных ресурсов, что являлось задачей еще на первом сроке Путина. О перспективах экономики и задачах, стоящих перед переизбранной администрацией, мы поговорили с двумя бывшими российскими финансистами.

«Причина экономического застоя кроется в политической структуре»

Экс-замминистра финансов РФ Олег Вьюгин отмечает, что проблема заключается в государственном контроле, который ограничивает свободное развитие частных компаний и приводит к стагнации.

Томоё Огава: Каковы перспективы российской экономики?

Олег Вьюгин: Предполагается, что если не будет повышаться производительность труда рост ВВП зафиксируется на уровне 1-1,5% по сравнению с прошлыми годами. Причина экономического застоя кроется в политической структуре. Основные компании контролируются государством, что ликвидирует элементы конкуренции. Крупные частные компании также находятся под влиянием государства. Они не могут свободно принимать наилучшие решения. Если ослабить политический контроль над деятельностью предприятий, крупные компании получат возможность предоставлять финансы оппозиции. Естественно, власть не считает это правильным решением.

— В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент Путин озвучил несколько экономических мер.

— Отмеченные в ходе выступления задачи — все правильные. Проблема в том, как найти источники финансов. Он ничего не сказал об этой проблеме. Такие проекты, как развитие инфраструктуры и медицина требуют громадных вложений. Проблем очень много: неэффективное строительство дорог и так далее. Если не ответить на эти вопросы, расходы будут расти. Много говорили о приватизации, однако ничего сделано не было. Наоборот, государственный контроль усиливается. Также необходимо укреплять юридическую систему: создавать специальные суды для урегулирования экономических споров и так далее.

— Возможны ли технологические инновации по инициативе государства?

— Есть частные инвесторы, которые стараются развивать робототехнику, искусственный интеллект и другие новые технологии. Есть информация, что 60% ICO (первичное размещение криптовалют) принадлежит россиянам, однако считается, что в России плохой инвестиционный климат. В результате россияне занимаются этим бизнесом не в России. Есть примеры, когда российские информационные компании переехали в соседние страны, где был ослаблен контроль. Государству необходимо создавать подходящие условия и оказывать поддержку, а не просто делить бюджет.

— Можно надеется на изменение экономической политики?

— Большая часть послания Федеральному собранию основана на предложениях экс-министра финансов Алексея Кудрина . Между тем президент не сказал, на кого он будет полагаться в случае проведения реформ. Кудрин настаивает на либерализации экономики. Либерализация не может не укрепить оппозиционные силы. Согласно Конституции это последний срок Путина. Возможно, мысли о «близком конце» породят изменения, однако они могут, наоборот, создать и препятствия для реформ.

«Санкции остановили приток технологий»

Экс-замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач отмечает, что из-за экономических санкций остановился приток западных технологий. По его мнению, задача состоит в активизации инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Томоё Огава: Каковы прогнозы экономического роста?

Андрей Клепач: Если сохранится текущая строгая фискальная политика и высокая процентная ставка, я думаю, до 2020 года рост составит 1-2%. В основном все зависит от цен на нефть. Процентная ставка будет находиться на высоком уровне. В 2017 году кредитование предприятий забуксовало и даже сократилось. Есть перспективы для восстановления в этом году. Между тем я не думаю, что в существующих условиях возможен сильный рост, который обгонит мировую экономику. Если будут бюджетные и финансовые реформы, а также структурные изменения, возможен ежегодный рост 3,5-4%. Инфляция ослабла, однако это не привело к росту реальных доходов. Социальное расслоение достигло небывалого уровня. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо добавить расходы на социальные гарантии. Недоверие к бизнес-условиям и давление со стороны чиновников также препятствуют росту. Реформирование юридической системы должно обеспечить независимость судов и улучшить правоохранительные органы

— Возможен ли экономический рост без государственных инвестиций?

— На протяжении десяти лет мы снижали государственные инвестиции, но роста нет. Невозможно построить автомобильные и железные дороги без государственных средств. Невозможно улучшить транспортную инфраструктуру без государственных гарантий. Ведутся различные исследования и разработки, однако в последние годы финансирование науки сократилось. Если эта тенденция не изменится, мы отстанем от остального мира в области технологий. Государственные инвестиции играют важную роль. Повышение эффективности государственных корпораций важнее приватизации. Есть сферы, где требуется приватизация: банки и так далее, однако, к сожалению, количество частных банков сокращается. Многие из них оказываются под крылом государства.

— Влияние западных экономических санкций?