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Власти Венесуэлы ввели двухдневную рабочую неделю
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Власти Венесуэлы ввели двухдневную рабочую неделю 

Российская Газета 54 минуты назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о нерабочих днях 26, 27 и 28 марта. «Это распоряжение касается только работников государственного сектора», — написал в Twitter вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.
Он пояснил, что двухдневную рабочую неделю вводят из-за резкого падения уровня воды в водохранилищах, что повлекло за собой нестабильность в электрической системе страны и подаче питьевой воды.
"Данная мера позволит сэкономить электричество", — подчеркнул политик. РИА Новости напоминает, что в апреле 2016 года власти Венесуэлы также вводили для госслужащих двухдневный режим работы ради сокращения потребления электроэнергии. Это была вынужденная мера на фоне резкого падения уровня воды в крупнейшем водохранилище при ГЭС «Эль-Гури».
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