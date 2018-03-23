Власти Венесуэлы ввели двухдневную рабочую неделю

Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о нерабочих днях 26, 27 и 28 марта. «Это распоряжение касается только работников государственного сектора», — написал в Twitter вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

Он пояснил, что двухдневную рабочую неделю вводят из-за резкого падения уровня воды в водохранилищах, что повлекло за собой нестабильность в электрической системе страны и подаче питьевой воды.