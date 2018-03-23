Макмастер прокомментировал свой уход с поста советника президента по нацбезопасности

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал свой уход с поста. Об этом сообщает NBC.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу за возможность служить ему и стране в качестве советника по нацбезопасности. Я также благодарен за дружбу и поддержку членов Совбеза, с которым работал вместе над тем, чтобы предоставлять президенту наилучшие варианты решения проблем, которые должны служить защите и продвижению наших национальных интересов», — заявил.

Джона Болтона. Ранее Трамп сообщил, что решил заменить советника по нацбезопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН

В начале марта стало известно, что в Белом доме готовятся назначить нового человека на пост советника президента США по вопросам национальной безопасности вместо Герберта Макмастера.