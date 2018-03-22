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Эксперт: электронные пособия учат школьников работать с информацией в цифровом мире
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Эксперт: электронные пособия учат школьников работать с информацией в цифровом мире 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Электронные учебники не только помогают школьникам учиться, но и учат их искать и обрабатывать информацию с помощью цифровых ресурсов, считает директор центра изучения учительских практик Высшей школы экономики Елена Чернобай.
"Ребенку намного интереснее и легче учиться, используя цифровые инструменты, когда он перелистывает картинки, обращается к различным ресурсам сети. Это формирует у школьников те цифровые компетенции, которые им будут необходимы для будущей жизни", — сказала Чернобай ТАСС в четверг в кулуарах межрегиональной научно-практической конференции корпорации «Российский учебник», которая проходит в Сочи.
Она отметила, что современные школьники живут в цифровом мире, большую часть времени они проводят в соцсетях, в интернете. Поэтому в качестве инструментов для обучения детям нужны современные пособия. «Одним из таких цифровых инструментов является образовательной платформы LECTA, которая содержит и комплекс материалов для ученика, и комплекс материалов для учителя», — привела в пример Чернобай.
По ее словам, такая образовательная среда позволяет учиться удаленно и при этом получать полноценное образование. «Школьник, видя перед собой веер ресурсов, заданий, информационных материалов может использовать все это для обучения. Таким образом, процесс формирования цифровых компетенций будет актуализирован у ребенка XXI века», — заключила Чернобай.
LECTA — цифровая образовательная платформа корпорации «Российский учебник». Ее пользователям доступны электронные формы учебников и аудиоприложения для изучения иностранного языка.
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