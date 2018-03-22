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Электронные больничные внедрили в постоянный документооборот в Подмосковье
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Электронные больничные внедрили в постоянный документооборот в Подмосковье 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Химках завершился пилотный проект использования виртуальных больничных, который показал хорошие результаты. Теперь пациентам не нужно собирать подписи врачей для оформления больничного листа.
В подразделениях Химкинской ЦКБ уже установили программное обеспечение и изготовили цифровые подписи врачей. Работать новая система будет следующим образом: лечащий врач оформляет электронный больничный, врач заверяет его электронной подписью и передает сведения в региональный Фонд социального страхования. Пациент получает только номер электронного листа нетрудоспособности, который будет достаточно передать по месту работы.
Сейчас мы выдаем порядка 30–40% листов по нетрудоспособности в электронном виде. Эта система для нас более оптимальна, потому что она ускоряет процесс
— Ольга Отдельнова, заместитель главного врача Химкинской ЦКБ.
У электронных больничных достаточно преимуществ. В первую очередь это возможность автоматически сверять данные пациента по данным СНИЛС. В случае обнаружения ошибки, их можно устранить дистанционно, таким образом пациента вызывать не нужно. Кроме того, все данные автоматически сверяются с базой данных, а программа формирует отчетность в электронном виде.
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