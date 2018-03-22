Ещё
S&P подтвердило рейтинги ЕЦБ на наивысшем уровне «AAA/A-1+»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P подтвердило рейтинги ЕЦБ на наивысшем уровне «AAA/A-1+» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Европейского центробанка (ЕЦБ) на максимально высоком инвестиционном уровне «AAA/A-1+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
"По нашему мнению, ЕЦБ обладает гибкостью монетарной политики, а большинство членов регулятора в еврозоне также высокого оценены агентством", — говорится в сообщении.
S&P считает, что факторы, которые поддерживают рейтинг регулятора на таком высоком уровне, а именно — гибкость денежной политики и кредитоспособность государств-членов еврозоны — будут поддерживаться как минимум в ближайшие два года. Поэтому прогноз агентства по рейтингу стабильный.
Аналитики агентства отмечают, что гибкость политики ЕЦБ поддерживается ролью евро, как резервной валюты, а также его плавающим валютным курсом. По состоянию на третий квартал 2017 года, на евро приходилось 20% глобальных валютных резервов, по подсчетам МВФ.
S&P отмечает, что рейтинг ЕЦБ остается на три ступени выше, чем оценка средневзвешенного с учетом ВВП странового рейтинга стран-членов еврозоны ("AA-"). Это объясняется уверенностью агентства в том, что центробанки большинства стран еврозоны желают и могут поддерживать евро.
Кроме того, агентство положительно отзывается о программе количественного смягчения (QE), или расширенной программе покупок активов (APP), в рамках которой ЕЦБ приобретает бумаги частного и государственного сектора. Отмечается, что основные платежи с длительным сроком погашения после окончания программы будут реинвестированы, «способствуя благоприятным условиям ликвидности и адекватному монетарному курсу». «Программа QE не предполагает объединения долга. Напротив, четыре пятых приобретений в рамках QE останутся на балансах национальных центробанков», — добавляет агентство.
Прайм: последние новости
Путин: РФ нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники "БМ Банк" группы ВТБ прекратит банковскую деятельность на Украине, сохранив юрлицо ОБОБЩЕНИЕ: G20 договорилась по криптоактивам, но не стала противостоять протекционизму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком68
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»39
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»137
В Турции разбился истребитель24
США останутся без Турции114
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение