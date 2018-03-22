S&P подтвердило рейтинги ЕЦБ на наивысшем уровне «AAA/A-1+»

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Европейского центробанка (ЕЦБ) на максимально высоком инвестиционном уровне «AAA/A-1+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"По нашему мнению, ЕЦБ обладает гибкостью монетарной политики, а большинство членов регулятора в еврозоне также высокого оценены агентством", — говорится в сообщении.

S&P считает, что факторы, которые поддерживают рейтинг регулятора на таком высоком уровне, а именно — гибкость денежной политики и кредитоспособность государств-членов еврозоны — будут поддерживаться как минимум в ближайшие два года. Поэтому прогноз агентства по рейтингу стабильный.

Аналитики агентства отмечают, что гибкость политики ЕЦБ поддерживается ролью евро, как резервной валюты, а также его плавающим валютным курсом. По состоянию на третий квартал 2017 года, на евро приходилось 20% глобальных валютных резервов, по подсчетам МВФ

S&P отмечает, что рейтинг ЕЦБ остается на три ступени выше, чем оценка средневзвешенного с учетом ВВП странового рейтинга стран-членов еврозоны ("AA-"). Это объясняется уверенностью агентства в том, что центробанки большинства стран еврозоны желают и могут поддерживать евро.

Кроме того, агентство положительно отзывается о программе количественного смягчения (QE), или расширенной программе покупок активов (APP), в рамках которой ЕЦБ приобретает бумаги частного и государственного сектора. Отмечается, что основные платежи с длительным сроком погашения после окончания программы будут реинвестированы, «способствуя благоприятным условиям ликвидности и адекватному монетарному курсу». «Программа QE не предполагает объединения долга. Напротив, четыре пятых приобретений в рамках QE останутся на балансах национальных центробанков», — добавляет агентство.