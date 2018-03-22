Путин ищет баланс политики силы и экономики

Финские специалисты в области российско-финских торговых отношений надеются, что состав правительства, который будет определен весной этого года, даст некоторое представление о том, какую линию в экономике будет проводить президент.

«Новый состав правительства покажет, кем Путин хочет остаться в истории: реформатором экономики или приверженцем политики силы», — говорит руководитель Центрального союза деловой жизни Финляндии (Elinkeinoelämän keskusliitto) Петри Вуорио (Petri Vuorio) медиагруппе Lännen Media.

«Необходимость проведения экономических реформ постоянно возрастает. Предыдущий президентский период с экономической точки зрения принес россиянам разочарование», — говорит генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен (Jaana Rekolainen).

Потребность в экономических реформах очень большая. Политика сверхдержавы не способствует их проведению, а Путин от такой политики не откажется.

«В одной из своих редких предвыборных речей Путин сделал упор на реформах экономики. В этой связи он отметил, что Россия не откажется от того, что было достигнуто во внешней политике, и от своего статуса сверхдержавы», — говорит Вуорио.

По мнению Вуорио, главные экономические проблемы России — преобладание госэкономики, зависимость от цен на нефть и снижение численности трудоспособного населения.

Реформы, предложенные бывшим министром финансов Алексеем Кудриным — рост инвестиций, модернизация экономики, уменьшение доли государственного сектора и протекционизма в экономике, улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, увеличение расходов на образование и здравоохранение за счет снижения расходов на оборону — во многом являются утопией.

Однако народ может действительно начать требовать проведения экономических реформ. Реколайнен говорит, что покупательная способность россиян низкая, и из-за медленно растущей экономики Россия постоянно отстает от других стран.

Экспорт финских предприятий в Россию медленно возрождается. В прошлом году он достиг 3,4 миллиардов евро, что на 15% больше, чем в самом плохом по показателям 2016 году.

«Рост экспорта напрямую зависит от курса рубля и покупательной способности в России», — говорит Реколайнен.

Если бы Россия встала на путь реформ, финские компании внесли бы в этот процесс свой вклад.

«Финны — импортеры машин и механизмов. У них большой потенциал в реализации инфраструктурных проектов, таких как системы переработки мусора, цифровые технологии, лесная промышленность, строительство», — перечисляет Реколайнен.

Однако существует фактор непредсказуемости. Очень многое зависит от президента Владимира Путина . В настоящий момент Путин поссорился с Великобританией . Британцы обвиняют Россию в отравлении шпиона и выслали из страны российских дипломатов. Из-за этого или из-за любой другой причуды Путина на страну могут быть наложены новые санкции.

«С точки зрения бизнеса это не является благоприятным», — считает Реколайнен.

Петри Вуорио говорит, что в настоящее время ЕС наложил санкции на российские банки, компании и частные лица. Ответные санкции России ударили по импорту финской пищевой промышленности.

Бизнес в России не представляет для финнов опасности, если подойти к этому вопросу разумно.

«В отличие от 1990-х годов, о безопасности больше не надо беспокоиться. Надо тщательно работать с документами и всегда иметь альтернативный план», — напутствует Вуорио.

Вуорио напоминает, что финнов считают одними из лучших знатоков России в Европе — хотя сами они не всегда это осознают.