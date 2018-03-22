Путин ищет баланс политики силы и экономики 

Финские специалисты в области российско-финских торговых отношений надеются, что состав правительства, который будет определен весной этого года, даст некоторое представление о том, какую линию в экономике будет проводить президент.
«Новый состав правительства покажет, кем Путин хочет остаться в истории: реформатором экономики или приверженцем политики силы», — говорит руководитель Центрального союза деловой жизни Финляндии (Elinkeinoelämän keskusliitto) Петри Вуорио (Petri Vuorio) медиагруппе Lännen Media.
Возможным претендентом на место Дмитрия Медведева является председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, назначение которой дало бы обнадеживающий импульс экономическим реформам в России.
«Необходимость проведения экономических реформ постоянно возрастает. Предыдущий президентский период с экономической точки зрения принес россиянам разочарование», — говорит генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен (Jaana Rekolainen).
Потребность в экономических реформах очень большая. Политика сверхдержавы не способствует их проведению, а Путин от такой политики не откажется.
«В одной из своих редких предвыборных речей Путин сделал упор на реформах экономики. В этой связи он отметил, что Россия не откажется от того, что было достигнуто во внешней политике, и от своего статуса сверхдержавы», — говорит Вуорио.
По мнению Вуорио, главные экономические проблемы России — преобладание госэкономики, зависимость от цен на нефть и снижение численности трудоспособного населения.
Реформы, предложенные бывшим министром финансов Алексеем Кудриным — рост инвестиций, модернизация экономики, уменьшение доли государственного сектора и протекционизма в экономике, улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, увеличение расходов на образование и здравоохранение за счет снижения расходов на оборону — во многом являются утопией.
Однако народ может действительно начать требовать проведения экономических реформ. Реколайнен говорит, что покупательная способность россиян низкая, и из-за медленно растущей экономики Россия постоянно отстает от других стран.
Экспорт финских предприятий в Россию медленно возрождается. В прошлом году он достиг 3,4 миллиардов евро, что на 15% больше, чем в самом плохом по показателям 2016 году.
«Рост экспорта напрямую зависит от курса рубля и покупательной способности в России», — говорит Реколайнен.
Если бы Россия встала на путь реформ, финские компании внесли бы в этот процесс свой вклад.
«Финны — импортеры машин и механизмов. У них большой потенциал в реализации инфраструктурных проектов, таких как системы переработки мусора, цифровые технологии, лесная промышленность, строительство», — перечисляет Реколайнен.
Однако существует фактор непредсказуемости. Очень многое зависит от президента Владимира Путина. В настоящий момент Путин поссорился с Великобританией. Британцы обвиняют Россию в отравлении шпиона и выслали из страны российских дипломатов. Из-за этого или из-за любой другой причуды Путина на страну могут быть наложены новые санкции.
«С точки зрения бизнеса это не является благоприятным», — считает Реколайнен.
Петри Вуорио говорит, что в настоящее время ЕС наложил санкции на российские банки, компании и частные лица. Ответные санкции России ударили по импорту финской пищевой промышленности.
Бизнес в России не представляет для финнов опасности, если подойти к этому вопросу разумно.
«В отличие от 1990-х годов, о безопасности больше не надо беспокоиться. Надо тщательно работать с документами и всегда иметь альтернативный план», — напутствует Вуорио.
Вуорио напоминает, что финнов считают одними из лучших знатоков России в Европе — хотя сами они не всегда это осознают.