По обращению жителя Вешняков отремонтировано перекрытие на переходном балконе

На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки, в котором он просит привести в надлежащее состояние часть бетонного покрытия на переходном балконе.

В доме №24 корп.3 по Косинской улице в первом подъезде на площадке, ведущей к лестнице на третьем этаже повреждено бетонное покрытие. Заявитель попросил устранить данное замечание в короткие сроки.

Представители ГБУ «Жилищник района Вешняки» вышли на указанный адрес и провели комиссионное обследование. Сотрудники управляющей компании заактировали данное нарушение и устранили его в установленные сроки.

Глава управы Сергей Махов поблагодарил заявителя за обращение и сообщил, что в настоящее время подъезд находится в надлежащем техническом состоянии, перекрытие на переходном балконе устранено.

Напомним, что все обращения, которые поступают на портал «Наш город» находятся на личном контроле глав управ.