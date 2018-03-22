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По обращению жителя Вешняков отремонтировано перекрытие на переходном балконе
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По обращению жителя Вешняков отремонтировано перекрытие на переходном балконе 

Управа района Вешняки 5 часов назад
На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки, в котором он просит привести в надлежащее состояние часть бетонного покрытия на переходном балконе.
В доме №24 корп.3 по Косинской улице в первом подъезде на площадке, ведущей к лестнице на третьем этаже повреждено бетонное покрытие. Заявитель попросил устранить данное замечание в короткие сроки.
Представители ГБУ «Жилищник района Вешняки» вышли на указанный адрес и провели комиссионное обследование. Сотрудники управляющей компании заактировали данное нарушение и устранили его в установленные сроки.
Глава управы Сергей Махов поблагодарил заявителя за обращение и сообщил, что в настоящее время подъезд находится в надлежащем техническом состоянии, перекрытие на переходном балконе устранено.
Напомним, что все обращения, которые поступают на портал «Наш город» находятся на личном контроле глав управ.
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