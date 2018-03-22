Верховный суд встал на сторону Сбербанка по вопросу о блокировке сомнительной операции

Верховный суд (ВС) посчитал правомерным действия Сбербанка , который ограничил возможность клиента снять со счета деньги за проданную машину. Таким образом суд поддержал решение нижестоящей апелляционной инстанции. Документ на этот счет, принятый судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ , был опубликован в четверг, сообщает "Интерфакс"

Судебное разбирательство касалось клиента банка Алексея Зайцева , который после продажи собственного автомобиля не смог снять со счета выплаченную сумму. В сентябре 2016 года Сбербанк заблокировал на его счету 4,5 млн руб. — части предоплаты за продаваемый Lexus. До этого Зайцев успел снять 1,5 млн руб.

Банк заблокировал операции, попросив объяснить их экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, отмечает агентство. Предоставленные документы Сбербанк не устроили, кредитная организация считала операцию сомнительной до того момента, как получила бумаги о переоформления автомобиля на покупателя.

Зайцев подал в суд на действия сотрудников банка, потребовав выплаты неустойки, компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.), а также штраф. Первая инстанция присудила ему 10 тыс. руб., признав при этом действия банка законными. Следующая инстанция, Амурский областной суд, отменила и присуждение выплаты за моральный вред.

"В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счёту ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла", — говорится в определении Верховного суда.

По мнению судебной коллегии по гражданским делам, подозрения вызвали попытка снять наличные со счета частями в разных отделениях банка, отсутствия положения о предоплате в договоре, хотя она составляла почти всю стоимость автомобиля, а также тот факт, что Lexus длительное время оставался у самого Зайцева.

Ситуации, когда банки блокируют сделки, происходят достаточно часто. При этом чаще оспаривают в суде эти решения юридические, а не физические лица, рассказывает исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов . «Обычно физические лица обращаются напрямую в банк и предоставляют ему все подтверждающие документы. В этом случае он снимает блок со средств, — говорит он. — В рамках текущей ситуации, скорее всего, человек не предоставил необходимые документы в адрес банка. Не имея этих документов о передаче денежных средств, банк может приостановить операцию».

Существует целый ряд критериев, который указывает на сомнительные операции, свидетельствующие о потенциальном обналичивании и легализации преступных доходов, уточняет эксперт. «Например, если на счет приходит несколько маленьких платежей, а человек одновременно снимает всю сумму — это уже критерий сомнительности. Таких критериев у банков порядка 40, и они автоматически фиксируются системами. По сути, это блокирует не конкретный человек, а система».