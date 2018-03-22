3D-технологии у тебя в кармане: первый смартфон, с которого можно делать 3D-селфи и аватары

Кажется, революция в 3D–печати, которую эксперты пророчат всем уже не первый и не второй год, наконец-таки состоялась — вышел первый смартфон, который может обрабатывать объекты таким образом, чтобы создавать из них трехмерную графическую модель и затем воспроизводить ее в цифровом, а при желании и печатном виде.

Вахтанг Махарадзе (радио Маяк) и его аватар в новом Sony Xperia XZ-2 Пусть индустриальные 3D-принтеры пока еще и остаются дорогими и недоступными, но ведь рядовой пользователь и не мечтает о том, чтобы как можно быстрее начать делать трубы или автозапчасти у себя дома.

Вместо этого, с новым смартфоном Xperia XZ-2 от Sony можно создать 3D-модель…себя, и выложить ее в качестве нового аватара в соцсетях, который можно крутить и рассматривать, или же разыграть друга — сделать 3D-модель, а затем превратить его в инопланетянина.

В рекламном ролике демонстрируется, что для того, чтобы сделать качественную 3D-модель, достаточно в специальном режиме «скан-съемки» захватить камерой и удерживать от 15 до 60 секунд небольшой угол по обе стороны лица. Если нет друга под рукой — 3D-сканер работает и на фронтальной камере.

В телефоне даже есть то, что называют дополненной реальностью — в специальном приложении можно воспроизвести свой цифровой аватар в пространстве перед камерой или перенести 3D-объекты в реальный мир — сфоткать понравившуюся безделушку и посмотреть, как она будет смотреться дома.

С такой функцией можно делать крутые анимационные открытки и отправлять их друзьям, используя собственное лицо вместо эмоджи. Но, скорее всего, можно уже готовиться к тому, что ленту Инстаграма заполонят 3D-чизкейки и 3D-капучино.

Видимо, производители смартфонов всерьез решили всех подсадить на игрушки — но из этого рвения хотя бы получаются интересные вещи. Судя по всему, этот смартфон — на сегодня первое устройство, имеющее технологию 3D-сканера. До этого гикам, которые этим увлекаются, требовалось использовать сторонние девайсы и приложения, но Xperia готов выйти на рынок совсем скоро — с 22 марта по 5 апреля на территории России уже можно оформить предзаказ.

Но и это еще не все — цифровой 3D-аватар можно сохранить и при желании распечатать у себя дома — или заказать печать у специалистов. Сейчас даже появились 3D-принтеры для кухни, на которых можно сделать съедобную модель себя.