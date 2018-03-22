Депутат Госдумы: В бюджете США заложены деньги на подкуп российских СМИ

Конгресс США согласовал бюджет на 2018 финансовый год в размере $1,3 трлн. В тексте проекта бюджета указывается, что правительство планирует выделить 250 миллионов долларов на борьбу с российским влиянием. Часть этих средств будут направлены на «программы по укреплению демократии в России », передаёт "Интерфакс"

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что борьбу с российской государственностью США ведут уже давно.

«Россию не устраивает однополярный мир, а США ведут борьбу с российским национально-освободительным движением. Бывший американский министр обороны Картер Эшли подробно объяснял, что цель санкций — ликвидация российской государственности. Он говорил, что это историческая проблема, и ее надо решить навсегда. Мы уже четыре года ведем оборонительные бои и конца этому не видно. И так и будет продолжаться, пока мы не решим проблему российского суверенитета», — сообщил он.

Собеседник НСН предположил, что деньги, выделенные для борьбы с российским влиянием, будут потрачены на подкуп журналистов и блогеров.

«Они придумывают разные методы каждую неделю. Например, эти дополнительные деньги направлены на пропагандистские цели — подкуп российских блогеров и СМИ. Чтобы в российской прессе и интернете без конца говорили про Майдан, про поражение в войне, про разложение общества. Чтобы русский народ отказался от Отечества и капитулировал перед лицом, как они говорят, более высокой цивилизации англосаксов. Соответственно, мы эти деньги увидим в интернете и в российских средствах массовой информации, включая государственные. Это тонкая идеологическая работа», — пояснил он.