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Комиссия ГД по имуществу и доходам депутатов рассмотрит жалобу на Слуцкого
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Комиссия ГД по имуществу и доходам депутатов рассмотрит жалобу на Слуцкого 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Комиссия ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассмотрит обращение от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублевке, взятого в аренду, заявила глава комиссии Наталья Поклонская.
"Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением", — сказала Поклонская РИА Новости, уточнив, что речь идет об обращении ФБК.
Жалоба на Слуцкого по вопросам якобы незадекларированного арендованного участка поступила на фоне скандала с обвинениями в адрес Слуцкого в приставаниях со стороны журналисток.
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