Комиссия ГД по имуществу и доходам депутатов рассмотрит жалобу на Слуцкого

"Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением", — сказала Поклонская РИА Новости, уточнив, что речь идет об обращении ФБК.

Жалоба на Слуцкого по вопросам якобы незадекларированного арендованного участка поступила на фоне скандала с обвинениями в адрес Слуцкого в приставаниях со стороны журналисток.