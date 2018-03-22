В Южной Корее зарегистрованно 1248 заявок на блокчейн-технологию 

В прошлом году увеличилось число патентных заявок, работающих с блокчейн-технологиями, отмечают в Корейском агентстве интеллектуальной собственности. В докладе говорится, что число заявок, поступивших в агентство от наиболее активных стран и регионов — США, ЕС, Китая, Японии и Южной Кореи, в 2017 году достигло 1248. При этом динамика развития блокчейн-рынка, по данным агентства, опережает большинство других отраслей и сфер интеллектуальной собственности. Для сравнения, в 2013 году свои блокчейн-проекты запатентовали всего 27 заявителей, в 2014 — 98, в 2015 — 258, в 2016 — 594. 78% всех заявок в 2017 году оформили предприниматели из США и Китая. При этом в последние годы значительно растет интерес китайцев к корейскому правительственному агентству. «Мы прогнозируем, что в скором времени Китай займет первое место по числу заявок в наше агентство», — отмечают в организации.
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