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Четыре банка провели первые трансакции в рамках системы быстрых платежей
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Четыре банка провели первые трансакции в рамках системы быстрых платежей 

Банки.ру 8 часов назад
Киви Банк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк и МТС Банк успешно провели трансакции по переводу средств между физлицами в рамках системы быстрых платежей (СБП), сообщили в пресс-службе ассоциации «ФинТех».
«Тестирование прототипа системы быстрых платежей, который разрабатывает ассоциация «ФинТех» совместно с банками-участниками, успешно прошло первый этап. Банки участники начали подключение к прототипу системы. Банки-члены Ассоциации «ФинТех» развернули на своей стороне собственное программное обеспечение, которое позволяет подключиться к прототипу системы быстрых платежей и перешли к реализации основного функционала. А именно, прохождению трансакции от упрощенного идентификатора — номера телефона — до платежного идентификатора — номера счета, выставлению счетов и проведению платежей», — говорится в релизе.
Следующим этапом тестирования станет реализация сценария трансакций от физического лица юридическому лицу (C2B). В том числе, таких, когда получатель сам запрашивает средства у отправителя, добавили в пресс-службе.
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