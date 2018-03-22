Четыре банка провели первые трансакции в рамках системы быстрых платежей

«Тестирование прототипа системы быстрых платежей, который разрабатывает ассоциация «ФинТех» совместно с банками-участниками, успешно прошло первый этап. Банки участники начали подключение к прототипу системы. Банки-члены Ассоциации «ФинТех» развернули на своей стороне собственное программное обеспечение, которое позволяет подключиться к прототипу системы быстрых платежей и перешли к реализации основного функционала. А именно, прохождению трансакции от упрощенного идентификатора — номера телефона — до платежного идентификатора — номера счета, выставлению счетов и проведению платежей», — говорится в релизе.

Следующим этапом тестирования станет реализация сценария трансакций от физического лица юридическому лицу (C2B). В том числе, таких, когда получатель сам запрашивает средства у отправителя, добавили в пресс-службе.