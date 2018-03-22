Ещё
Весь транспорт Госадмтехнадзора Подмосковья участвует в тестировании навигационной системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весь транспорт Госадмтехнадзора Подмосковья участвует в тестировании навигационной системы 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Более 150 единиц транспорта от Госадмтехнадзора Московской области принимают участие в тестировании региональной навигационно-информационной системы, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
В Московской области проходит тестирование региональной навигационно-информационной системы разработанной министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с применением навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
«На сегодняшний день участие в тестировании принимает весь автотранспорт Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области. Все они, а это более 150 единиц транспортных средств, подключены к системе ГЛОНАСС. Навигационно-информационная система, в тестировании которой наша служба принимает активное участие, предназначена для осуществления мониторинга за транспортными средствами», — сказала Витушева.
В частности, она отметила, что система предлагает не только контроль за передвижением транспорта в режиме онлайн, но и позволяет осуществлять ретроспективный просмотр передвижения транспортных средств, фиксировать нарушения установленных параметров движения, а также формировать отчетность по итогам контроля.
Глава надзорного ведомства также добавила, что для участия в программе 100% автотранспорта Госадмтехнадзора подключено к системе ГЛОНАСС.
«Использование навигационно-регистрационной системы позволит более эффективно планировать эксплуатацию служебных автомобилей и осуществлять контроль за их использованием. Вся деятельность Госадмтехнадзора, нацелена на результат и реальные перемены к лучшему в Подмосковье», — добавила Витушева.
РИАМО: последние новости
Памфилова не исключила возможности использования блокчейна на следующих выборах Курс евро к рублю понизился на 26 копеек Мособлдума обратится к Медведеву по вопросу нарушений ПДД машинами оперативных служб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США368
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах214
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение