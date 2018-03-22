Весь транспорт Госадмтехнадзора Подмосковья участвует в тестировании навигационной системы

Более 150 единиц транспорта от Госадмтехнадзора Московской области принимают участие в тестировании региональной навигационно-информационной системы, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

В Московской области проходит тестирование региональной навигационно-информационной системы разработанной министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с применением навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

«На сегодняшний день участие в тестировании принимает весь автотранспорт Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области. Все они, а это более 150 единиц транспортных средств, подключены к системе ГЛОНАСС. Навигационно-информационная система, в тестировании которой наша служба принимает активное участие, предназначена для осуществления мониторинга за транспортными средствами», — сказала Витушева.

В частности, она отметила, что система предлагает не только контроль за передвижением транспорта в режиме онлайн, но и позволяет осуществлять ретроспективный просмотр передвижения транспортных средств, фиксировать нарушения установленных параметров движения, а также формировать отчетность по итогам контроля.

Глава надзорного ведомства также добавила, что для участия в программе 100% автотранспорта Госадмтехнадзора подключено к системе ГЛОНАСС.

«Использование навигационно-регистрационной системы позволит более эффективно планировать эксплуатацию служебных автомобилей и осуществлять контроль за их использованием. Вся деятельность Госадмтехнадзора, нацелена на результат и реальные перемены к лучшему в Подмосковье», — добавила Витушева.