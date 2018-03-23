В РФ призвали к объединению банковских организаций

Москва , 23 марта — «Вести. Экономика». Ассоциация банков России обратилась к профессиональным банковским организациям страны с предложением объединения в единую структуру для повышения эффективности.

В опубликованном заявлении Ассоциации «Россия» отмечается, что деятельность различных профессиональных банковских организаций в РФ не скоординирована, при этом их членами зачастую являются одни и те же банки.

В заявлении предлагается начать обсуждение вопроса об объединении среди действующих профессиональных банковских структур в «единую организацию, которая сможет стать центром правовой, аналитической и экспертной работы всего банковского сообщества»:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Сегодня банковский сектор сталкивается с системными вызовами, связанными со стремительным развитием цифровых технологий, проводимой реформой банковского надзора, влиянием внешнеполитической ситуации и действующих санкционных ограничений. Все это требует от кредитных организаций изменения существующих бизнес-моделей, создания более эффективной системы взаимодействия с Банком России , другими государственными органами, друг с другом. Необходимо повысить качество экспертизы вопросов, касающихся банковской деятельности, совершенствования законодательства и нормативного регулирования, разработать модель, которая позволит формировать консолидированную позицию всего банковского сообщества с учетом мнения каждого его члена.

В настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены Ассоциации „Россия“ видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру.

Ассоциация „Россия“ предлагает начать совместный поиск решений, направленных на консолидацию участников рынка, и готова рассмотреть предложения профессиональных банковских объединений и их участников по этому вопросу. Мы обращаемся к Вам с инициативой вынести на обсуждение общих собраний профессиональных ассоциаций и союзов, членами которых Вы являетесь, вопрос о необходимости объединения в единую организацию, которая сможет стать центром правовой, аналитической и экспертной работы всего банковского сообщества. При этом считаем необходимым сохранить и использовать на благо индустрии опыт работы и интеллектуальный потенциал каждого профессионального объединения.

Мы уверены, что такой подход позволит привлечь лучших экспертов, сформировать качественно новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами. Создание единой профессиональной банковской ассоциации будет способствовать развитию в отрасли разумного саморегулирования, повышению профессиональной ответственности, позволит сообща выработать и принять этический стандарт банковской деятельности, высокие требования которого сформируют фундаментальную основу стабильного функционирования всей индустрии, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики страны и благосостоянии ее граждан». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]