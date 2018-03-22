В Самарской области появится электромодель территориальной схемы обращения с отходами

Одним из центральных вопросов повестки заседания стало обсуждение организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как доложил замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Ульянкин, на сегодняшний момент ведомством уже разработаны и утверждены территориальная схема обращения с отходами Самарской области в бумажном виде, дорожная карта по переходу на новую систему обращения с отходами, нормативы накопления ТКО на территории Самарской области и положение о комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО.

Вместе с тем в декабре 2017 г. поменялось федеральное законодательство — стало обязательным требование о наличии в регионе электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. Предполагается, что электронная территориальная схема позволит более оперативно и полно рассчитывать тарифы для любой точки субъекта с учетом затрат на логистику и прочее.

В связи с новыми требованиями законодательства проведение открытого конкурса по выбору регоператора по обращению с ТКО Самарской области возможно только после исполнения мероприятия «Актуализация Терсхемы», включая процедуру общественных обсуждений.