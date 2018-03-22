Ещё
В Самарской области появится электромодель территориальной схемы обращения с отходами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области появится электромодель территориальной схемы обращения с отходами 

Волга Ньюс 9 часов назад
Одним из центральных вопросов повестки заседания стало обсуждение организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Как доложил замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Ульянкин, на сегодняшний момент ведомством уже разработаны и утверждены территориальная схема обращения с отходами Самарской области в бумажном виде, дорожная карта по переходу на новую систему обращения с отходами, нормативы накопления ТКО на территории Самарской области и положение о комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО.
Вместе с тем в декабре 2017 г. поменялось федеральное законодательство — стало обязательным требование о наличии в регионе электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. Предполагается, что электронная территориальная схема позволит более оперативно и полно рассчитывать тарифы для любой точки субъекта с учетом затрат на логистику и прочее.
В связи с новыми требованиями законодательства проведение открытого конкурса по выбору регоператора по обращению с ТКО Самарской области возможно только после исполнения мероприятия «Актуализация Терсхемы», включая процедуру общественных обсуждений.
"Когда будет электронная терсхема, тогда будет понятно инвесторам, в каком месте стоит построить завод по утилизации отходов, сколько будет стоить тариф, насколько он будет больше или меньше. Соответственно, будет проще рассчитать возврат этих денег. И соответственно, будет понимание, стоит инвестору идти или нет. Электронная версия она в любом случае удобней, — прокомментировал председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов. — Параллельно с этим культуру сбора мусора надо повышать. Надо сортировать этот мусор. Собственно все цивилизованные страны давно этим занимаются. И нам надо к этому приходить".
Волга Ньюс: последние новости
"Газбанк" возглавит Владимир Аверин ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза Михаил Маряхин: "Высокая явка — это самое яркое подтверждение легитимности выборов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США368
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах214
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение