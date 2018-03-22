«Ростелеком» в Калининграде поддержал региональный этап стартап-тура «Открытые инновации»

В своём выступлении на круглом столе директор офиса проектов цифровой экономики «Ростелекома» Алеся Мамчур рассказала о деятельности Центра компетенций «Информационная инфраструктура», созданного на базе ПАО «Ростелеком», по подготовке плана мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Важной особенностью подготовленного документа является то, что он стал результатом совместной работы ведущих участников рынка, которые, невзирая на конкурентные противоречия, смогли выработать консолидированное видение по основным направлениям развития инфраструктуры для цифровой экономики, — отметила Алеся Мамчур. — Над планом мероприятий работали более 110 экспертов и представителей ведущих компаний в сфере ИКТ, в нем предусмотрено более 300 мероприятий с конкретными предложениями по развитию сетей связи пятого поколения (5G), инфраструктуры хранения и обработки данных, созданию цифровых инфраструктур для транспортных коридоров, обеспечению равного доступа граждан к цифровым сервисам в сфере здравоохранения и образования, формированию инфраструктурного уровня нового типа — цифровых инфраструктурных платформ».

Отвечая на вопрос об участии регионов в реализации государственной программы, Алеся Мамчур отметила, что крайне важно гармонизировать региональные стратегии перехода к цифровой экономике с соответствующими федеральными инициативами, от этого во многом зависит эффективность реализации региональной цифровой повестки.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена Правительством РФ в июле 2017 года и рассчитана на период до 2024 года. В настоящее время она включает пять базовых направлений программы — «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», по каждому из которых разработан детальный план мероприятий.