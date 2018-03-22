Ещё
Аудиторы будут сообщать о сомнительных сделках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аудиторы будут сообщать о сомнительных сделках 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторы будут сообщать о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финрынку рекомендовал к принятию во втором чтении.
Законопроект разработан для приведения российского законодательства с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с законопроектом аудиторы должны будут уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Эти обязанности аудиторов закрепляются на законодательном уровне.
Авторы инициативы отмечают, что документ будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.
В первом чтении законопроект был принят в мае 2017 года. Второе чтение намечено на 29 марта.
Парламентская газета: последние новости
Установлен порядок контроля над модернизацией БАМ и Транссиба В США запретили приобретать продукты «Лаборатории Касперского» за госсредства Лжеблаготворителей смогут привлечь к ответственности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США368
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах214
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение