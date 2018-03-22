Аудиторы будут сообщать о сомнительных сделках

Аудиторы будут сообщать о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финрынку рекомендовал к принятию во втором чтении.

Законопроект разработан для приведения российского законодательства с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В соответствии с законопроектом аудиторы должны будут уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Эти обязанности аудиторов закрепляются на законодательном уровне.

Авторы инициативы отмечают, что документ будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.

В первом чтении законопроект был принят в мае 2017 года. Второе чтение намечено на 29 марта.