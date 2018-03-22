5000 компаний Ярославской области выбрали цифровое общение с «Ростелекомом»

Количество клиентов «Ростелекома» в Ярославской области , которые используют Личный кабинет юридического лица, превысило пять тысяч. Популярность этого сервиса в регионе постоянно растёт: в среднем его абонентская база ежемесячно пополнятся на 200 компаний. Причиной тому — экономия времени и денег за счет онлайн-обмена финансово-значимыми документами, что значительно упрощает рабочий процесс и избавляет от лишней бумажной работы.

Директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Александр Догадин: «Личный кабинет для юридических лиц используют около половины наших клиентов. Если раньше для решения большинства вопросов надо было ехать в сервисный центр или звонить на „горячую линию“, то теперь эта необходимость отпала. Почти любой вопрос можно решить онлайн. Подробная информация по лицевым счетам и услугам у наших клиентов всегда под рукой, в какую бы точку мира они не отправились».

Надежда Наумова, клиент «Ростелекома»:

«Подключение Личного кабинета полностью избавило моих сотрудников от необходимости посещать офис «Ростелекома» для получения бумажных счетов или распечаток с детализацией звонков. Теперь все эти данные я смотрю и сразу оплачиваю через сеть. Здесь же я вижу всю историю моих платежей и начислений и могу заказать закрывающие документы, которые тут же приходят на электронную почту». Личный кабинет позволяет наделённым полномочиями представителям юридических лиц общаться с «Ростелекомом» от имени своей компании. Это полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет. Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно-расчетных документов на адрес электронной почты. При этом, существующий способ доставки документов на бумажном носителе или через электронный документооборот сохраняется. Получить логин и пароль к сервису можно получить на сайте www.client.rt.ru в разделе «Как получить доступ к личному кабинету».

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