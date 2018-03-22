Ещё
5000 компаний Ярославской области выбрали цифровое общение с «Ростелекомом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5000 компаний Ярославской области выбрали цифровое общение с «Ростелекомом» 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Количество клиентов «Ростелекома» в Ярославской области, которые используют Личный кабинет юридического лица, превысило пять тысяч. Популярность этого сервиса в регионе постоянно растёт: в среднем его абонентская база ежемесячно пополнятся на 200 компаний. Причиной тому — экономия времени и денег за счет онлайн-обмена финансово-значимыми документами, что значительно упрощает рабочий процесс и избавляет от лишней бумажной работы.
Директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Александр Догадин: «Личный кабинет для юридических лиц используют около половины наших клиентов. Если раньше для решения большинства вопросов надо было ехать в сервисный центр или звонить на „горячую линию“, то теперь эта необходимость отпала. Почти любой вопрос можно решить онлайн. Подробная информация по лицевым счетам и услугам у наших клиентов всегда под рукой, в какую бы точку мира они не отправились».
Надежда Наумова, клиент «Ростелекома»:
«Подключение Личного кабинета полностью избавило моих сотрудников от необходимости посещать офис «Ростелекома» для получения бумажных счетов или распечаток с детализацией звонков. Теперь все эти данные я смотрю и сразу оплачиваю через сеть. Здесь же я вижу всю историю моих платежей и начислений и могу заказать закрывающие документы, которые тут же приходят на электронную почту». Личный кабинет позволяет наделённым полномочиями представителям юридических лиц общаться с «Ростелекомом» от имени своей компании. Это полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет. Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.
Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно-расчетных документов на адрес электронной почты. При этом, существующий способ доставки документов на бумажном носителе или через электронный документооборот сохраняется. Получить логин и пароль к сервису можно получить на сайте www.client.rt.ru в разделе «Как получить доступ к личному кабинету».
Бизнес
АиФ: последние новости
На 18 часов явка в Ярославской области составила 58,97% Похитили сына создателя антивируса Евгения Касперского В МРСК Центра определили лидеров по снижению потерь электроэнергии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США373
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах215
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса26
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение