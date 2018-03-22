39-летняя Летучая выглядит старше 55-летней Дапкунайте

После того, как Елена Летучая ушла с «первой кнопки», она решила дать себе отдых и улетела в Испанию . Сейчас ведущая находится в специальной клинике, которая специализируется на омолаживающих процедурах. В своем аккаунте теледива периодически балует публику фото и видеоотчетами.

Примечательно, что туда же приехала и известная литовская артистка Ингеборга Дапкунайте . Елена с радостью ухватилась за возможность сняться со звездой кинематографа. Результатом совместного творчества стал забавный ролик, которым ведущая поспешила поделиться.

«Мы остановиться не можем, улыбаемся и улыбаемся, и шлем вам лучики-летучики из Испании», — прокомментировала видео Летучая.

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Однако ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Они принялись сравнивать внешность 39-летней ведущей с внешностью актрисы и это сравнение оказалось не в пользу Елены.

Если Ингеборга, которую назвали девушкой без возраста, восхитила своей зажигательной улыбкой и молодежной прической, то, Елене достались сплошные шпильки. Подписчики раскритиковали «теткинский» стиль телеведущей из-за которого та стала выглядеть старше 55-летней актрисы, пишет сайт Dni.ru.