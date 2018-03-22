Ещё
39-летняя Летучая выглядит старше 55-летней Дапкунайте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

39-летняя Летучая выглядит старше 55-летней Дапкунайте 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
После того, как Елена Летучая ушла с «первой кнопки», она решила дать себе отдых и улетела в Испанию. Сейчас ведущая находится в специальной клинике, которая специализируется на омолаживающих процедурах. В своем аккаунте теледива периодически балует публику фото и видеоотчетами.
Примечательно, что туда же приехала и известная литовская артистка Ингеборга Дапкунайте. Елена с радостью ухватилась за возможность сняться со звездой кинематографа. Результатом совместного творчества стал забавный ролик, которым ведущая поспешила поделиться.
«Мы остановиться не можем, улыбаемся и улыбаемся, и шлем вам лучики-летучики из Испании», — прокомментировала видео Летучая.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1739388002424476185_241024950"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1739321848335142125_241024950"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1740033909369315827_241024950"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Однако ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Они принялись сравнивать внешность 39-летней ведущей с внешностью актрисы и это сравнение оказалось не в пользу Елены.
Если Ингеборга, которую назвали девушкой без возраста, восхитила своей зажигательной улыбкой и молодежной прической, то, Елене достались сплошные шпильки. Подписчики раскритиковали «теткинский» стиль телеведущей из-за которого та стала выглядеть старше 55-летней актрисы, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Беременная жена Тарасова не стесняется облегающих нарядов Все в сборе: Надежда Бабкина собрала родных и друзей на праздник в честь дня рождения Поклонники возмущены тем, что Ольга Бузова экономит на собственном отце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США373
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах215
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса26
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение