Лаборатория Касперского присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance

«Лаборатория Касперского» стала членом Enterprise Ethereum Alliance — самого большого в мире объединения компаний, ведущих разработки в области блокчейна. Это позволит «Лаборатории Касперского» взаимодействовать с участниками, обмениваться знаниями и входить в состав рабочих групп по различным аспектам применения технологии.

В рамках своего бизнес-инкубатора «Лаборатория Касперского» уже почти три года активно поддерживает инновационные идеи и технологии. В их числе есть и проекты, работающие на блокчейне. Например, Polys — защищённая система для онлайн-голосования на основе криптоалгоритмов. Она основана на смарт-контрактах Ethereum. Это гарантирует, что участники системы могут в любой момент проверить точность и корректность подсчёта голосов.

«Сейчас всё внимание общества приковано к биткойну и прочим криптовалютам. В итоге многие упускают из виду разнообразие возможностей, которые нам предоставляет блокчейн — ведь сюда относятся не только криптовалюты. Важно помнить, что это биткойн работает на блокчейне, а не наоборот. В Enterprise Ethereum Alliance входят представители самых разных отраслей бизнеса. Мы уверены, что сотрудничество с ними поможет нам развивать собственные блокчейн-решения и демонстрировать всем преимущества этой технологии», — отметил Вартан Минасян, руководитель направления по инвестициям и инновациям «Лаборатории Касперского».

Некоммерческое объединение Enterprise Ethereum Alliance было основано в 2017 году. Сейчас в альянс входит более 200 организаций, среди которых крупнейшие компании мира, успешные технологические стартапы и исследовательские организации. Цель Enterprise Ethereum Alliance — обмен знаниями и опытом, а также воплощение в жизнь основанных на блокчейне решений.