Ещё
Кто сможет стать владельцем регионального бренда?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто сможет стать владельцем регионального бренда? 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В своём ежегодном послании Президент России Владимир Путин отметил необходимость создания эффективных инструментов роста экономики, актуализации правовой основы под современные вызовы. Специалисты уверены, что одним из таких инструментов станет развитие региональных брендов, возможность для производителей уникальных товаров защитить права по месту происхождения продукции и наращивать производство, расширять рынок, создавать рабочие места и формировать положительный экспортный потенциал. Зарегистрированное наименование места происхождения товаров будет способствовать продвижению самого региона, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлекает инвесторов, туристов.
Парламентская газета: последние новости
Установлен порядок контроля над модернизацией БАМ и Транссиба В США запретили приобретать продукты «Лаборатории Касперского» за госсредства Лжеблаготворителей смогут привлечь к ответственности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США373
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах215
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса26
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение