Кто сможет стать владельцем регионального бренда? 

Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В своём ежегодном послании Президент России Владимир Путин отметил необходимость создания эффективных инструментов роста экономики, актуализации правовой основы под современные вызовы. Специалисты уверены, что одним из таких инструментов станет развитие региональных брендов, возможность для производителей уникальных товаров защитить права по месту происхождения продукции и наращивать производство, расширять рынок, создавать рабочие места и формировать положительный экспортный потенциал. Зарегистрированное наименование места происхождения товаров будет способствовать продвижению самого региона, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлекает инвесторов, туристов.