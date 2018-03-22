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Молния: Председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Францией строить открытую систему мировой торговли
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Молния: Председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Францией строить открытую систему мировой торговли 

ИА Синьхуа 46 минут назад
открытую систему мировой торговли
ИА Синьхуа: последние новости
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