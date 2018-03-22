Россия и Беларусь начнут совместную разработку космических программ

Союзное государство России Беларуси видит перспективы в совместной разработке программ, связанных с космосом и цифровыми технологиями, сообщил заместитель председателя комиссии парламентского собрания по экономической политике Владислав Щепов.

Заседание, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, правительства Брянской области и Брянской областной Думы , руководители белорусских и российских предприятий, состоялось на базе Жуковского веломотозавода в Брянской области. В ходе заседания были приняты более десятка конкретных решений, направленных на повышение эффективности формирования программ, их реализации и коммерциализации.

"Совместные программы определены при формировании бюджета Союзного государства. Если смотреть в будущее — очень перспективными программами будут программы, связанные с космосом, цифровыми технологиями, сельским хозяйством, медициной", — сказал Щепов, передает РИА Новости . По его словам, именно бизнес и наука должны определять, куда в первую очередь вкладывать средства Союзного государства.

В настоящее время эффективно реализуются программы, связанные с метеорологическими исследованиями, а также в сфере пограничной безопасности. Актуальна для Беларуси и Брянской области РФ программа, связанная с преодолением катастрофы на Чернобыльской АЭС, речь идет об оздоровлении граждан пострадавших территорий, отметил Щепов.