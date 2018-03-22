В ЦГБ Ноябрьска появился новый цифровой флюорограф

Цифровой флюорограф нового поколения закуплен Ноябрьской городской больницей. Он повысит точность диагностических исследований и быстроту их обработки.

Об этом на заседании межведомственной комиссии, посвященной мерам борьбы с туберкулезом, рассказала Надежда Шпак, заместитель главного врача ЦГБ. По ее словам, флюорография по-прежнему одна из действенных профилактических мер по борьбе с туберкулезом, выявлению болезней, в том числе и онкологических, органов грудной клетки. С начала года обследование уже прошли 21,4 тысячи ноябрян.

Сейчас в больнице работают четыре флюорографа, в том числе мобильный, который размещен на базе КАМАЗа. Новый аппарат будет запущен в работу летом.