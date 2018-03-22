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ММК готовится к новому размещению еврооблигаций, — Алексей Булгаков, стратег Sberbank Investment Research
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ММК готовится к новому размещению еврооблигаций, — Алексей Булгаков, стратег Sberbank Investment Research 

Прайм 12 часов назад
Фото: Прайм
Раньше у компании в обращении находился один выпуск еврооблигаций, размещенный в 2003 году (к тому же ММК первым из российских корпоративных эмитентов разместил еврооблигации после кризиса 2008 года). Бумага была погашена в 2008 году. После этого, в начале 2013 года, эмитент провел роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций, но впоследствии отказался от размещения.
Российские мощности компании по производству стали (12 млн т в год) довольно схожи с активами Северстали; комбинат, расположенный на Урале, выпускает в основном плоский прокат. В отличие от Северстали и НЛМК, уровень вертикальной интеграции производственного процесса ММК незначителен (т.е. в состав группы не входят крупные горнодобывающие активы).
У эмитента практически нет долга (на конец 2017 года имелось примерно $0,5 млрд долга и $0,5 млрд денежных средств). Как и все российские производители стали, в текущих рыночных условиях он генерирует довольно высокие позитивные свободные денежные потоки. ММК, вероятно, хочет привлечь финансирование на возобновление работы своего турецкого подразделения MMK Metalurji — новой электродуговой печи мощностью 2,3 млн т в год, которая была запущена в начале 2012 года, но вскоре после пуска в эксплуатацию была законсервирована.
У ММК два рейтинга инвестиционного уровня (Baa3/BBB— Fitch). Эмитент, вероятно, будет стремиться разместить бумаги по доходности на уровне Северстали и НЛМК, считает стратег Sberbank Investment Research Алексей Булгаков.
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